Mario Balotelli è tornato ad allenarsi nei giorni scorsi sul terreno di gioco del Franciacorta, squadra che milita nel campionato di Serie D, in attesa di una chiamata dalla Serie A. Balotelli è sceso in campo chiedendo ospitalità alla squadra per l’amicizia che lega l’attaccante e alcuni dirigenti del club amaranto come Alessandro Bertazzoli ed Eugenio Bianchini. SuperMario, reduce da una stagione con il Brescia, è tornato quindi ad allenarsi aspettando la chiamata del Genoa o il Bologna.