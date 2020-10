Banca Ifis sostiene l’Adriano Panatta Raquet Club: il nuovo progetto sportivo del campione del tennis Adriano Panatta che, al fianco di Philippe Donnet, con la società A&P International ha rilevato l’ex Sporting Club di via Medaglie D’oro a Treviso per dar vita a un importante piano di riqualificazione al via nelle prossime settimane. Il progetto è stato presentato stamani a Treviso, a Ca’ Sugana, nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno partecipato: il campione Adriano Panatta, l’Amministratore Delegato di Banca Ifis Luciano Colombini e il Sindaco di Treviso Mario Conte. Il nuovo Adriano Panatta Raquet Club sorgerà su un’area di tre ettari e mezzo, nelle immediate vicinanze del centro storico. Si tratta di un grande progetto di ristrutturazione di un importante impianto sportivo da restituire, dopo tanti anni, alla città di Treviso. Banca Ifis ne sosterrà la realizzazione con l’erogazione di un finanziamento a medio lungo termine. «Finalmente si parte con il progetto e con i cantieri – spiega Adriano Panatta – speriamo di essere pronti per il prossimo settembre per l’avvio dei corsi e delle diverse attività sportive. Il tennis è divertimento, armonia, una sintesi tra preparazione fisica e mentale e voglio dare il mio contributo, condividere la mia filosofia di gioco, l’esperienza non solo la tecnica: il saper divertirsi più che la tensione al risultato. Ma l’Adriano Panatta Raquet Club sarà molto di più: un luogo per tutta la città, aperto e sostenibile, immerso in un parco verde che comprenderà scuola di tennis per bambini e adulti con 8 campi da tennis, di cui sei coperti, 4 campi da gioco per il paddle aperti e 3 coperti, due palestre per l’attività fisica con vari spogliatoi, una SPA di 450 metri quadrati, una nuova Club House con ristorante, bar e piscina». «Banca Ifis è felice di sostenere il sogno e l’Investimento di un campione come Adriano Panatta, icona del tennis italiano e giocatore simbolo per moltissime generazioni – commenta Luciano Colombini, Amministratore Delegato di Banca Ifis – Il nuovo Raquet Club è un progetto di riqualificazione sportiva che andrà a beneficio di una intera collettività e che ci porta, come Banca, ancora una volta, a condividerne obiettivi e valori. I nostri obiettivi sono: sostenere i progetti imprenditoriali di qualità e i territori, favorendone lo sviluppo anche sociale. I valori che ci contraddistinguono sono quelli positivi e genuini che appartengono al mondo dello sport; e siamo certi che questo luogo diventerà uno spazio di lealtà e amicizia, una scuola di formazione e crescita». Così il Sindaco di Treviso Mario Conte: «Adriano Panatta non ha bisogno di presentazioni. È una leggenda del tennis, una persona carismatica, piena di entusiasmo e con tanta voglia di mettere a disposizione della comunità la sua esperienza. Lo ringraziamo per aver voluto fortemente questo progetto di riqualificazione dello sport club di via Medaglie d’Oro: ci riempie d’orgoglio il fatto che abbia deciso di investire sulla nostra città con un progetto 1 ambizioso, destinato a concretizzarsi in un’opera destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale».