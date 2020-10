Andrea Rossi nominato rappresentante delle Università non statali all’interno del Codau

Il Direttore generale dell’Università Campus Bio-medico di Roma, Andrea Rossi è stato designato come nuovo rappresentante delle università non statali all’interno del Coordinamento dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie italiane

Durante la seduta per il riformarsi dei ruoli del Codau, guidata dal neopresidente Alberto Scuttari, le università non statali italiane, private e no profit, hanno mirato verso un’unica direzione e per entrambe le liste, era presente il nominativo di Rossi, nome conteso per quanto riguarda la guida per il prossimo triennio dell’organismo.

Andrea Rossi, attualmente Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Direttore Amministrativo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in seguito ai suoi studi, ottenuti per altro con la massima onorificenza, ha intrapreso il percorso



Professionale presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Congiuntamente al Direttore Andrea Rossi, il comparto di supervisione delle Università non statali ha definito anche il rappresentante supplente, Massimo Colli come direttore generale dell’Università Carlo Cattaneo LIUC.

Insieme ad Alberto Scuttari, della nuova giunta fanno parte: Vincenzo Tedesco – Presidente Vicario (Università degli Studi di Camerino); Marco Degli Esposti (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna); Lucia Colitti (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”); Donato De Benedetto (Università degli Studi del Salento); Teresa Romei (Università degli Studi di Foggia); Maja Feldt (Università degli Studi di Verona); Giuseppe Festinese (Università degli Studi di Napoli Federico II); Andrea Rossi (Università Campus Bio-Medico di Roma); Supplenti: Alberto Domenicali (Università IUAV di Venezia); Roberto Conte (Università degli Studi di Milano); Annamaria Gravina (Università della Campania Luigi Vanvitelli); Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata); Pasquale Basilicata (Università degli Studi Roma Tre); Maria Raffella Ingrosso (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia); Mauro Bellandi (Università degli Studi di Pisa); Massimo Colli (Università Carlo Cattaneo LIUC).