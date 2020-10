Stefanie Corinth è la nuova Svp of Sales Emea di Nec Display Solutions

E’ stata designata la manager Stefanie Corinth come Svp of Sales Emea di Nec Display Solutions, azienda attiva nell’offrire soluzioni come sintesi di tecnologie e design intelligenti e che permettono di lavorare meglio, massimizzando produttività e consumi energetici

Stefanie Corinth in qualità di nuova Svp of Sales Emea di Nec Display Solutions, guiderà i correnti Sales team Nec delle regioni Emea, i quali comprendono quelli di Canale e Corporate e coordinerà, inoltre, i nuovi segmenti chiave di business definiti a livello strategico. La manager fa il suo ingresso nel team di Nec nelle vesti di Sales Manager presso la sede in Germania per Nec – Mitsubishi, dove ha rivestito differenti mansioni tra cui Sales Director Central Europe per i display Lcd e General Manager Sales Central Europe per display, proiettori e digital cinema.



Precedentemente, aveva ricoperto svariati ruoli nel comparto delle vendite in aziende di software e, in seguito, come Sales Manager Eastern and Central Eastern Europe in Sony e Nokia.