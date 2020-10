NewLat ha presentato un’offerta per Hovis

NewLat (nella foto, l’a. d. Giuseppe Mastrolia), holding alimentare della famiglia Mastrolia quotata a Piazza Affari che controlla marchi come Buitoni, Delverde e che ha recentemente comprato la Centrale del Latte di Torino, ha fatto un’offerta non vincolante volta all’acquisizione della totalità delle azioni di Hovis, ultracentenario marchio alimentare britannico da circa 100 milioni di sterline. “L’offerta economica è stata formulata valutando la sostenibilità dell’investimento nel breve, nel medio e nel lungo periodo, nel rispetto della rigorosa disciplina economico finanziaria che ha sempre contraddistinto gli investimenti del gruppo”, spiega una nota. Se l’operazione andasse a buon fine consentirebbe a Newlat Food di anticipare di 24 mesi due importanti obiettivi previsti dal piano di crescita proposto agli investitori in fase di quotazione, ovvero di “raggiungere un fatturato consolidato di circa un miliardo” e di diventare “uno dei più importanti operatori del settore food in Europa , con una consistente quota di mercato in Italia, Germania e Regno Unito”. La struttura produttiva e distributiva di Hovis offrirebbe inoltre la possibilità di beneficiare di numerose sinergie e di implementare una virtuosa attività di cross-selling.