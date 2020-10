Riapre il Museo Ducati

Prosegue il percorso di graduale riapertura al pubblico della Ducati di Borgo Panigale a Bologna. A partire da oggi, il museo tornerà ad essere visitabile anche nei giorni feriali e contestualmente ripartiranno i tour guidati all’interno dello stabilimento produttivo. La novità all’interno della galleria del Museo Ducati è rappresentata dalla presenza della Panigale V4 R realizzata in mattoncini LEGO Technic in scala 1:1. Sarà possibile vedere dal vivo questo esemplare unico insieme alle moto che hanno scritto la storia di Ducati tutti i giorni della settimana (escluso il mercoledì, giornata di chiusura) dalle 9.15 alle 16.00 in orario continuato. Per il rispetto delle misure anticovid, gli accessi avverranno su prenotazione e a numero limitato.

Inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Sempre a partire dal 5 ottobre riprendono anche i tanto attesi tour guidati della Fabbrica Ducati, che offrono ai visitatori l’opportunità di camminare e osservare ciò che accade tra le linee di produzione dello stabilimento in cui prendono forma le Rosse di Borgo Panigale. Anche in questo caso l’accesso avverrà solamente previa prenotazione e in numero limitato.

Dal 15 ottobre inoltre, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta digitale della Borgo Panigale Experience, sarà possibile scoprire i segreti del Museo Ducati anche da remoto grazie alla nuova esperienza digitale «Museo Ducati Online Journey». Si tratta di vere e proprie visite guidate del Museo Ducati fruibili da pc, smartphone o tablet, accompagnati virtualmente dalle esperte guide del Museo. Previsti 4 tour alla settimana.