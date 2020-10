Roma, chiusa la stazione della Metro B di Castro Pretorio

Da oggi è chiusa la stazione della Metro B di Castro Pretorio per avviare i lavori di rinnovo delle scale mobili, un intervento che riguarderà complessivamente 10 stazioni della linea. “Castro Pretorio, a differenza di altre stazioni della stessa linea, dovrà rimanere chiusa per via della sua particolare configurazione, da normativa vigente le due vie d’uscita sono entrambe indispensabili per gli esodi in sicurezza in caso di necessità. Per cui non sarà possibile lasciare aperta la stazione con una sola via d’uscita, da qui l’imprescindibile chiusura”, spiega su Facebook l’assessore Capitolino ai Trasporti Pietro Calabrese. “Per smontare i vecchi impianti e montare quelli nuovi è necessario chiudere entrambi i fornici della stazione – prosegue – ovvero i passaggi dall’atrio alla banchina, e viceversa. Lo stesso vale per la fermata di Policlinico, che non sarà aperta al servizio a partire dal 29 novembre. Anche qui la stazione avrà impianti di ultima generazione”.