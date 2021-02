Illimity sostiene il piano industriale Frette con 6 mln

Illimity (nella foto, l’a. d. Corrado Passera), in pool con Solution Bank, ha sottoscritto un finanziamento da 12 milioni di euro della durata di 6 anni – assistito da Garanzia Italia di Sace – in favore di Frette, storico marchio tessile del made in Italy specializzato nella produzione di biancheria di lusso per la casa. “Il piano industriale del Gruppo – che nel 2019 ha raggiunto un fatturato di circa 100 milioni di euro – è stato rivisto nel corso del 2020 ed ha confermato gli obiettivi di medio termine pur tenendo conto di un contesto di mercato sicuramente non facile e complesso”, spiega una nota. Fra le linee guida un maggiore focus sull’e-commerce e, in generale, sul digitale, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la crescita in tale ambito e a livello internazionale.