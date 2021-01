Stefano Rebattoni è il nuovo amministratore delegato di Ibm

Change al vertice di Ibm, azienda produttrice di hardware, software per computer, middleware e servizi informatici attiva nell’offerta a infrastrutture. L’azienda ha comunicato oggi stesso che il manager Stefano Rebattoni è stato nominato CEO di Ibm Italia. Succede direttamente a Enrico Cereda che, in seguito all’aver guidato la società negli ultimi cinque anni, acquisisce ora la mansione di Technology Leader Ibm Europa, Medio Oriente e Africa, mantenendo la carica di Presidente per Ibm Italia.

Precedentemente al suo incarico nelle vesti di amministratore delegato, Rebattoni è stato responsabile delle operazioni di vendita complessive delle aziende sul mercato italiano. In passato, è stato General Manager del comparto Global Technology Services di Ibm Italia. Dopo aver concluso gli studi in Ingegneria gestionale, ha inoltre conseguito un master in economia aziendale (MBA) alla Warwick Business School.

Stefano Rebattoni dichiara:

«Siamo a un punto cruciale nel plasmare il futuro del nostro sistema economico, sociale e sanitario. L’attuale crisi globale sta accelerando la disruption e la necessità di una reinvenzione digitale – e prosegue – È un privilegio assumere la guida di Ibm Italia, succedendo a Enrico Cereda e proseguendo il lavoro di successo da lui svolto per le imprese italiane e lo sviluppo del Paese. Considero prioritaria la missione di aiutare i nostri clienti e partner a capitalizzare la loro trasformazione digitale, posizionandoli al meglio per la crescita attraverso l’utilizzo della nostra piattaforma cloud ibrida aperta assieme alle potenzialità dell’intelligenza artificiale».

Enrico Cereda, neo Technology Leader Ibm Europa:

«Sostenere i nostri clienti nel loro percorso di sviluppo e successo è fondamentale per Ibm. La pandemia ha evidenziato l’urgenza che il Paese ha di espandere le sue capacità digitali. Stefano renderà il team di Ibm Italia ancora più determinato a guidare l’innovazione che il nostro Paese necessita».



Marta Martinez Alonso, General Manager di Ibm Emea ha infine commentato:

“Stefano Rebattoni è un leader dalle notevoli capacità. Nel suo nuovo incarico porta con sé una profonda conoscenza dei settori bancario e pubblico, nonché di tutto il mercato italiano. La sua passione per l’innovazione contribuirà al progresso digitale nel Paese. Durante i suoi 19 anni in IBM, Stefano ha saputo portare grande valore ai nostri clienti”.