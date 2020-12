Archivio Riccardi, scoperte le foto del giuramento del secondo governo Andreotti

Anche in un periodo difficile come questo del Paese, bisogna rimboccarsi le maniche per andare avanti. Lo sa bene Maurizio Riccardi, che gestisce uno l’Archivio fotografico Riccardi, uno dei più importanti per l’Italia che custodisce la memoria storica della nostra nazione. Riccardi, in questo momento, sta lavorando duramente. E nella sua ricerca instancabile ha trovato dei tesori inestimabili: le foto che raccontano il giuramento del secondo governo Andreotti del 1972. “Mentre si affievolisce la speranza di riprendere a lavorare per trovare le risorse per vivere e mantenere la storia custodita nell’Archivio Riccardi, (un patrimonio iconografico italiano custodito per 70 anni), continuo a scavare nell’immensa miniera fotografica – afferma Riccardi – e vedo riemergere immagini che hanno fermato la nostra storia. Questo mi fa sognare e sperare che l’immenso lavoro svolto dai fotografi e da chi per anni ha preservato la memoria del nostro paese non vada perso”. Nella foto che correda l’articolo, potete vedere una traccia del prezioso lavoro di Riccardi, che ha ritrovato questo pezzo importante di storia fotografica (e non solo) del nostro Paese.