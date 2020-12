Aspiag Service, Giovanni Taliana nominato direttore delle relazioni esterne

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar Nordest facente parte del Gruppo internazionale SPAR al Consorzio Despar, ha nominato Giovanni Taliana in qualità di direttore delle relazioni esterne. La decorrenza è a partire dal 1° dicembre 2020 e sarà inoltre direttore del centro distributivo per il veneto

Classe 1973, in seguito agli studi e al master in materie economiche, finanziarie e sociologiche, il manager Taliana ha fuso l’attività imprenditoriale con una profonda esperienza alle spalle acquisita in Assindustria, azienda attiva specificatamente nella consulenza sindacale, previdenziale e fiscale con lo scopo di far porre in essere, alle aziende associate, iniziative di Welfare, dove è entrato nel 2013, fino ad essere designato come presidente del Gruppo alimentare dell’organo di rappresentanza degli industriali.

Membro del Consiglio generale di Assindustria Venetocentro – che ha combinato le associazioni delle province di Padova e Treviso – il neodirettore delle Relazioni Esterne di Aspiag Service ha un ventaglio di conoscenze nel comparto delle relazioni istituzionali e nel comparto alimentare sia del mercato italiano che di quello estero, essendo stato altresì alla guida delle aziende alimentari di famiglia. Intenditore e raffinato manager nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, ha dato la sua preziosa collaborazione, all’interno di Assindustria, per l’incremento delle filiere alimentari in Veneto e al tema dell’internazionalizzazione dei prodotti alimentari tipici.