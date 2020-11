Le Madamin della comunicazione

COSTANZA ESCLAPON Esclapon & Co.,Mediaset, Enel Fondatrice, Cda. 8- Ha lavorato per alcune tra le principali aziende italiane (tra cui Enel, Intesa Sanpaolo e Rai, dove in molti ancora la rimpiangono…). Con la sua Esclapon & Co. sta mettendo la sua esperienza top al servizio di grandi aziende. Farebbe bene all'immagine di tante società, soprattutto in una fase di crisi economica che richiede comunicazione professionale e strutturata. É stata nominata Cda di Enel.

CECILIA FERRANTI Enel Resp. Comunicazione Italia 7½ Ha trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Si muove bene e con indipendenza nei meandri dell’Enel grazie al suo infaticabile lavoro quotidiano. "Il mondo è pieno di brave persone. Quando si è onesti e si lavora, si è sempre ricompensati. (Emile Zola)

TIZIANA FLAVIANI Acea Responsabile della comunicazione 7½ Impoortante novità per la sua carriera, grazie alla meritocrazia dopo 31 anni in azienda diventa responsabile della comunicazione del gruppo che ha da sempre molto a cuore. Ottima professionista molto apprezzata.

MANUELA KRON Nestlè Italiana Dir. Corporate Affairs, Responsabile Marketing Consumer Communication 7- Una stacanovista che ama partecipare a numerosi convegni ed eventi. Minuziosa. Con il suo nuovo incarico dirige un team di oltre cinquanta professionisti. " Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee." (Dacia Maraini)

ERIKA MANDRAFFINO Eni Direttore Media Relations 6½ Una british antipolitica e antimondana di dicciana memoria. Svolge un ruolo difficile per coprire le gaffe dei suoi superiori. Seria con un forte carattere. Entrando nel cuore di De Scalzi ha tagliato il suo primo traguardo!

LORENZA PIGOZZI Mediobanca, Mediobanca Innovation Services, UPA Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Gruppo 7- Si è aggiunta una nomina in più alla sua brillante carriera. Concreta, molto attenta ai rapporti importanti. Schiva e riservata, subisce senza alterarsi critiche ingiuste. Il suo know-how l'ha portata ad essere inserita anche nella top 100 influencer della comunicazione mondiale.

PATRIZIA RUTIGLIANO Snam Executive Vice President of Government Affairs, Corporate Social Responsibility e Communication 7+ Attiva, dinamica, capace nel tessere relazioni, gestirle e mantenerle.

“Ad ogni periodo di attività deve seguirne uno di riposo.” (Mao Tse Tung)

CARLOTTA VENTURA A2A Direttore della Comunicazione Esterna e Media Relations 7- Una seria professionista della comunicazione molto conosciuta in Italia e all'estero. Dopo aver rivoluzionato l’immagine di Ferrovie e portanto tanti importanti cambiamenti al Centro Studi, adesso approderà in A2A per riformare la comunicazione del Gruppo.

ROSALBA BENEDETTO Gruppo Banca IFIS Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne 7+ Qualificata e paziente, sa farsi rispettare. Una vera macchina da guerra. "Le persone possono copiare quello che hai fatto, ma non possono copiare ciò che farai." (Dennis Crowley)

GABRIELLA CARMAGNOLA Ania Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione 7 Una profiler eccezionale: empatica e sensibile, ha il dono di leggere la mente delle persone. I suoi due migliori pregi: seria e politically correct. "L’ intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza." (Oliver Wendell Holmes)

SILVIA DE BLASIO Vodafone Italia, Fondazione Vodafone Media relations and corporate comm., Cda 7 Molto brava nel svolgere determinate attività, con destrezza e competenza. È come una chioccia che protegge e fa crescere i suoi "pargoli". E' molto gettonata anche a livello internazionale per una super poltrona nel mondo delle Relazioni Esterne.

GIULIANA PAOLETTI Image Building Amministratore Unico 7 Italian queen of communication e non solo, è anche un’ottima imprenditrice e console onorario in Danimarca. Dinamica, colta e amante dell’America. Taglia sempre nuovi traguardi. “Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta.” (Goethe)

CAMILLA POLLICE Saatchi & Saatchi CEO 6½ Da quasi un anno è CEO dell’azienda. Ha costruito la sua carriera in comunicazione all’interno del gruppo fino a diventare direttore generale nel 2009. Con i due uffici a Roma e Milano, questa grande società è una delle agenzie italiane più premiate al mondo.

"Una donna è il cerchio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare." (Diane Mariechild)



LUCIA SCIACCA Generali Italia Dir. Comunicazione 7- Tra poco spegnerà la sua diciottesima candelina in azienda. Attenta alle esigenze degli stakeholder e dei clienti. Molto stimata dal suo A.D. “Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte; questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo.” (Lao Tse)

BEATRICE AGOSTINACCHIO Hotwire Italia Country Manager 6+ Vanta un'esperienza più che decennale nel mondo della comunicazione maturata in importanti agenzie internazionali. Sta crescendo nelle classifiche ma ha ancora molta strada da fare.

"C'è il boom della comunicazione: tutti a comunicare che stanno comunicando!" (Altan)

SABINA ALZONA ERG S.p.A. Head of Media Relations 6+ Una lunga esperienza nel mondo dei petroli. Molto attiva nel sociale. Ultimamente l'azienda torna ad investire nell'eolico italiano. “Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.” (Lev Tolstoj)

ANTONELLA AZZARONI Ania Dir. Relazioni Istituzionali 6- Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale.

ANNAMARIA BARRILE Confagricoltura Direttore rapporti istituzionali 6+ Con il suo fascino ha saputo conquistare anche la Confagricoltura

SABRINA CARAGNANO Walt Disney Italia Marketing, Pr &

Press manager 6+ Giovane e preparata. Molto attiva. Meriterebbe di più.

MADDALENA CAVADINI SACE Head of Media Relations & Editorial Desk 6+ Ha iniziato diversi anni fa nella Comunicazione di SACE conquistando spazi e fiducia sino a diventare capo ufficio stampa.

Meticolosa, paziente e sempre disponibile.

LORETANA CORTIS Poste Italiane Responsabile Relazioni Istituzionali 7- La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammirata e invidiata.

ROSANNA D'ANTONA Europa Donna Italia Presidente 7 Preparata e affascinante. Una donna vera, che conosce se stessa e per questo ha le idee ben chiare. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020.

ELENA DALLE RIVE Gruppo De Agostini Direzione Relazioni media e Comunicazione Interna 6 Aziendalista e perbene.

"Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto." (Oscar Wilde)

FEDERICA DE SANCTIS Poste Italiane Direttore, Resp. Media Relations 6½ E' molto attenta a non pestare i piedi. I telespettatori sentivano la sua mancanza e per questo è ritornata lanciando Tg Poste. Il suo motto “L’Italia cambia, Tg Poste la racconta!”

GIOVANNA GREGORI Fondazione Ernesto Illy Direttore 5½ Dal mondo del luxury a quello del caffè. Con la speranza che, con la crisi di oggi, anche il caffè non diventi un luxury. " La vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè."(Barbara A. Daniels)

CHANTAL GUIDI The Swatch Group

Italia Coord. Rel. Est. 6 Ha creato un ottimo ambiente di lavoro. E' in sintonia con le colleghe. Coscienziosa. "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita."(Confucio)

SABINA MORETTI Terna Responsabile ufficio stampa del Territorio

6½ Da 10 anni svolge un eccellente lavoro in azienda. "Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità." (Thomas Carlyle)

VALENTINA ORENA Kia Motors Europe General

Manager Communications 6+ Sono migliorati i suoi interventi in video, però le consigliamo di dedicarsi alla carta stampata.

KARLA OTTO Karla Otto Presidente 7 E' considerata il guru tedesco delle Pr nel mondo della moda. La sua società si è fusa con K2 creando il nuovo gruppo battezzato "The independents". Il caso vuole che sia anche il nome della Band horror-punk/ska nata nel 1992 negli USA. Le porterà fortuna? Pian pianino sta sparendo dal mercato italiano.

FEDERICA PAPPALARDO Vodafone Head of Media - Internet & Interactive Com.Mgr 6+ Dopo una lunga esperienza in Rcs è stata chiamata nel mondo delle telecomunicazione. "Telefono. Infernale invenzione che elimina purtroppo parte dei vantaggi inerenti alla saggia abitudine di tenere a distanza le persone sgradevoli" (Ambrose Bierce)

MARIKA PORTA Domina Vacanze Dir. Ufficio Stampa 6½ Cordiale e costante, sempre sul pezzo. "Il mondo è pieno di brave persone. Quando si è onesti e si lavora, si è sempre ricompensati." (Emile Zola)

SIMONETTA PRUNOTTO Easycom Managing Director 6½ Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione. "La leadership riguarda la comunicazione carismatica. I leader hanno un modo di comunicare che attrae le persone verso la visione e l’orizzonte."

(Doug Firebaugh)

CATERINA TONINI Havas Pr CEO 6+ Una brava professionista che da tutto per i suoi clienti. Vanta 18 anni di esperienza nel mondo delle Relazioni Pubbliche ma oggi sente molto la mancanza di Rosanna D'Antona. Si vocifera che la casa madre è pronta (o quasi) ad un incorporamento e le sue relazioni con il socio di maggioranza sono diventate più complesse e in continua evoluzione (notizia smentita dal presidente...).

MIRELLA VILLA Mirella Villa Comunicazione A.D. 6½ Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comunicazione.

VIOLA VITALI Vodafone Italia Resp. Ufficio Stampa 6½ Una grande mamma e una grande donna. Sta svolgendo un ottimo lavoro e ha portato un po’ di verve nella comunicazione dell'azienda. Molto apprezzata.

ANTONELLA ZIVILLICA Esclapon & Co. Communications socia 6½ Dopo tanti anni da dirigente di grandi aziende si è buttata nella mischia entrando in società di una grande azienda di comunicazione. Sta lavorando con buoni risultati.

LUCIA BORMIDA Gruppo ERG Chief Public Affairs and Communication Officer 6- È sempre desiderosa di assolvere i propri doveri e gli impegni assunti.

DANIELA CANEGALLO Msl Italia,

Publicis Communications Ceo di MSL

Country Leader 6½ Intraprendente e motivata. Con il suo fascino e la sua bravura, dopo essere riuscita a conquistare la poltrona di Country Manager di Publicis Group la sua Msl Italia sta pian pianino scomparendo. Avrebbe bisogno di essere seguita da un bravo comunicatore.

CLAUDIA ERBA Windtre Brand Manager 6- Dopo 22 anni nel gruppo oggi sente il fiato sul collo non di uno ma di ben tre bravi candidati che scalpitano per la sua poltrona. Una dolce e brava bavarde! "Dans cet univers plein de bruit et de fureur, c'est le bruit des uns qui provoque la fureur des autres" (Antoine Blondin)



ANNALISA MESSA Eni Senior Vice President Identity Communication 6- Una bravissima navigatrice. La omaggeremo del libro di Claudio Sabelli Fioretti "Voltagabbana. Manuale per galleggiare come un sughero"

FEDERICA BENNATO Volkswagen

Group Italia Direttore Group

Press e P.R. 4+ Silente. "Cerchiamo di stare in silenzio, se vogliamo ascoltare i sussurri degli dei."

(Ralph Waldo Emerson)

ALESSANDRA BIANCO Lavazza Resp. Global public relations & events 4 Diligente e piena di sé. "Presunzione. Il rispetto di sè stessi in coloro che non ci piacciono." (Ambrose Bierce)

LORELLA CAMPI Simest Resp. Comunicazione 3 Dipendente CDP ma esiliata dalla casa madre in Simest. Non si può vivere dei ricordi, ma bisogna vivere dell’oggi, della nuova digitalizzazione e del mondo che cambia! “Essere, non essere o tirare a campare? Questo è il problema.”

SILVIA COLOMBO Ing Direct Italia N.V. Head of Pr and

comm. ? Dovrebbe uscire allo scoperto. Il suo lavoro non è facilitato dalle inchieste. "Procedo nella vita come una talpa. Di tanto in tanto, faccio cascare un po' di terra. Una breve schiarita. Poi, rientro nel buio.“ (Jules Renard)

LIDIA DAINELLI Jaguar Land Rover

Italia Direttore Comunicazione 4- Tutto fumo e niente arrosto. Ama andare in video. “La sostanza permane, la forma è effimera.” (Dee Ward Hock)

SIMONA GIORGETTI A2A Ex Responsabile

Media 4½ Aspira ad una nuova poltrona e Giuseppe Mariano aspira alla sua.

LUCIA LEVA Bnl-Bnp Paribas Dir.

Comunicazione 5½ Redige dei buoni comunicati. "Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno."

(Voltaire)



RAFFAELLA LUGLINI Fondazione Leonardo Direttore 4½ Rivoluzione nalla comunicazione del gruppo, la Luglini non è più Chief Stakeholder Officer del gruppo. Tutto questo perché la posizione di Chief Stakeholder Officer, viene ritenuta superata da Finmeccanica. “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.” (Sir Wiston Churchill)

ELISABETTA NEUHOFF Close to Media Amministratore Unico 5- Più fumo che arrosto, prevale l’apparenza (dicono). "Continuiamo a bere del pessimo vino preoccupati che i calici siano di cristallo." (Mirco Stefanon)

FIORELLA PASSONI Edelman srl A.D. 5 Una teutonica con un marito creativo. Si occupa di comunicazione d'impresa da oltre 25 anni. Sa ascoltare pragmaticamente le esigenze dei suoi clienti.