Crescono i marketplace

I marketplace crescono più del doppio rispetto all’e-commerce. E’ quanto emerge da uno studio di Mirakl, l’Enterprise Marketplace Index 2021, la più grande e completa analisi di dati del mondo marketplace.

“L’Index fornisce ai retailer gli strumenti giusti per competere nell’odierna economia digital-first e comprendere al contempo le strategie marketplace necessarie ai propri bisogni”, commenta Adrien Nussenbaum, co-founder and U.S. CEO, Mirakl.

In un periodo caratterizzato da un’accelerazione senza precedenti della digital transformation, la crescita dei marketplace enterprise ha superato dunque di gran lunga quello dei modelli di e-commerce tradizionali. Nel quarto trimestre del 2020, i marketplace hanno registrato un incremento dell’81% su base annua, più del doppio del tasso generale dell’e-commerce. Questa impennata è una forte indicazione che i retailer con marketplace stanno diventando vere e proprie destinazioni di shopping, con un volume crescente di clienti che navigano tra le offerte del marketplace e la selezione di prodotti retail. I retailer marketplace hanno ampliato la propria rete di seller con una media del 46% nell’ultimo anno, mentre allo stesso tempo il GMV per venditore è aumentato del 24%. Questo incremento simultaneo dimostra che i venditori sulla piattaforma non si cannibalizzano a vicenda. In crescita del 32% medio anche l’assortimento di prodotti.

Secondo l’Index, i rivenditori che fanno leva sul modello marketplace hanno registrato un aumento del 34% nel traffico organico del sito, beneficiando di una domanda aggiuntiva e di una maggiore visibilità senza ulteriori spese di marketing.

“Il marketplace è un modello di business vincente che consente ai rivenditori di fare crescere e differenziare il proprio portfolio prodotti rispondendo alla domanda e alle necessità dei consumatori. In questo modo i retailer non solo rafforzano la relazione con i clienti e li fidelizzano, ma possono acquisirne nuovi in categorie diverse”, afferma Luca Cassina, Vice Presidente Customer Success per l’EMEA di Mirakl. “I dati della ricerca confermano i vantaggi notevoli che il marketplace ha rispetto al modello di e-commerce tradizionale. Benefici che possono portare a una crescita sostenuta del fatturato sul lungo periodo, cavalcando e oltrepassando il periodo di forte digitalizzazione portato dalla pandemia”