Amplifon, cala l’utile netto

Il gruppo Amplifon (nella foto, l’a. d. Enrico Vita) ha chiuso il 2020 con un utile netto di 101 milioni di euro, in calo del 20,5% rispetto al 2019. Tra gli altri dati i ricavi scendono del 10,2% a 1,555 miliardi di euro, mentre il margine operativo lordo rimane stabile a 371 milioni di euro e il risultato operativo scende da 201,3 a 168,5 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto è di 633,7 milioni, in miglioramento dai 786,7 milioni di fine 2019. Alla prossima assemblea verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,22 euro per azione, con un pay-out del 49% sull’utile netto.