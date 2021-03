Sofidel, ricavi in crescita

Il gruppo Sofidel, tra i leader mondiali per la produzione di carta ad uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, ha chiuso il 2020 con ricavi per 2,173 miliardi di euro, in crescita del 13% sugli 1,919 miliardi del 2019.

Il risultato, afferma una nota, è stato reso possibile anche dal raggiungimento della piena operatività nel secondo semestre del 2020 del nuovo stabilimento in Oklahoma, un sito greenfield di nuova generazione che ha consentito di aumentare la capacità produttiva e migliorare la copertura geografica di Sofidel negli Stati Uniti rafforzando le potenzialità di crescita in questo mercato. Il bilancio chiude con un margine operativo lordo di 418 milioni di euro (259 nel 2019), pari ad un’incidenza (Ebitda margin) del 19,25% su ricavi netti

L’assemblea dei soci di Sofidel ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione introducendo per la prima volta consiglieri esterni. Il Presidente uscente Emi Stefani con il compimento del suo novantesimo anno di età ha deciso di concludere il suo impegno attivo quotidiano all’interno dell’azienda. Lasciano le cariche anche Lorenza Magazzini e Cristina Lazzareschi, moglie e figlia dell’altro co-fondatore di Sofidel, Giuseppe Lazzareschi. Il nuovo cda è composta dal presidente, Edilio Stefani, dall’a.d. Luigi Lazzareschi, nella foto, dai consiglieri familiari non esecutivi Paola Stefani e Nicolò Stefani. I consiglieri esterni sono Chiara Mio, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Silvio Bianchi Martini, Professore Ordinario Economia Aziendale presso l’Università di Pisa; Andrea Munari, attuale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bnl; Alessandro Solidoro, commercialista dello Studio Solidoro di Milano.