Sanremo, oggi si terrà il Premio Enzo Jannacci 2021

Si terrà oggi la cerimonia di consegna del Premio Enzo Jannacci 2021. Istituito dal NUOVO IMAIE e dalla famiglia del grande artista, il riconoscimento per il quinto anno consecutivo andrà a uno dei giovani in gara tra le “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo.

La tradizione vorrebbe la consegna in Sala Stampa Ariston Roof ma, per i motivi noti a tutti, avverrà online e sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook del NUOVO IMAIE

(www.facebook.com/nuovoimaie) o sul sito internet di Casa Sanremo (www.casasanremo.it) alle 14.30.Saranno presenti in video per il NUOVO IMAIE il presidente Andrea Miccichè, il portavoce Dodi Battaglia, Paolo Jannacci (in una foto di qualche anno fa, con il padre Enzo), Tecla Insolia – vincitrice della scorsa edizione – e l’artista premiato che si esibirà in uno show case. NUOVOIMAIE è una collecting fondata e governata da artisti, che gestisce i diritti connessi degli artisti interpreti esecutori ripartendo i compensi agli aventi diritto dei settori audiovisivo e musica. Svolge attività di promozione, formazione e sostegno in favore degli artisti favorendo ogni attività direttamente o indirettamente finalizzata a tutelare il prodotto culturale e il lavoro degli attori e dei musicisti.