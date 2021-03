Edi Snaidero eletto Presidente della Confederazione Europea delle Industrie del Mobile

I membri della Confederazione Europea delle Industrie del Mobile (EFIC) in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria hanno eletto Edi Snaidero, nella foto, presidente per il periodo dal 2021 al 2024. Edi Snaidero, presidente del Consiglio di Amministrazione di Snaidero Rino SpA, è consigliere Incaricato del Gruppo Cucine di Assarredo all’interno di FederlegnoArredo. Si consolida l’attenzione di FederlegnoArredo verso le associazioni europee, strumento indispensabile di rappresentanza e promozione degli interessi dell’industria italiana a Bruxelles.

Snaidero è il terzo presidente che FederlegnoArredo esprime in Europa, dopo Paolo Fantoni in EPF (European Panel Federation) e Michele Falcone in FEMB (Federazione europea dei mobili per ufficio).

“Sono lieto di assumere il ruolo di Presidente dell’EFIC da Markus Wiesner, che ha guidato con successo l’organizzazione per quasi un decennio, non solo facendo crescere la Confederazione ma anche rafforzando il ruolo dell’EFIC nell’arena di Bruxelles, e farò ogni sforzo per continuare l’eccellente lavoro svolto e sostenere le industrie europee del mobile” commenta Edi Snaidero. “Lavoreremo insieme non solo per superare l’impatto della crisi globale causata dal coronavirus, ma anche per preparare l’industria a prosperare nella transizione verde e digitale, che EFIC sostiene pienamente”.