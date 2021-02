Yamaha Motor Italia, Alessandro Russo è il nuovo Marine Division Manager

Storia che dura da trent’anni, fatta di una storia di uomini, di tecnologia e di prodotti vincenti per l’omonima Yamaha Marine Italia, che comunica l’ingresso del nuovo manager Alessandro Russo che rivestirà il ruolo di Marine Division Manager

Russo, finora divenuto direttore vendite in Yamaha Marine e che alimentava un fervore innato per il settore della nautica, sarà alla guida della divisione Marine della casa giapponese con sede in Italia. A lui risponderanno direttamente vendita e postvendita e sarà assistito dalla manager Sara Radin nelle vesti di Marketing Manager Marine.



Il manager proseguirà nel settore marine per quanto riguarda la strategia orientata all’evoluzione continua, sempre al centro della filosofia di pianificazione Yamaha.

Andrea Colombi, in qualità di Country Manager comunica:

“Alessandro darà il giusto slancio per offrire ai nostri clienti e ai nostri business partner un’esperienza in termini di servizi che sia esclusiva quanto i nostri prodotti. In particolare, si occuperà non solo della vendita e del post-vendita, ma anche della relazione con cantieri, player sempre più chiave nell’evoluzione del mercato”.

Russo e la sua squadra sono pronti a potenziare il team di Yamaha per elevarlo nel settore marine con dedizione, passione e caparbietà: caratteristiche, che segnano il cammino di tutti coloro che fanno parte di questo influente brand nel mondo.