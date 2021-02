Prysmian, il cda approva la lista per il rinnovo del board

Il cda di Prysmian ha approvato la lista per il rinnovo del board da sottoporre all’assemblea dei soci e una nuova organizzazione per il gruppo, che ha l’obiettivo di “rafforzare la focalizzazione sulle opportunità strategiche offerte dalla transizione globale verso economie basate su energia a basse emissioni di carbonio e digitalizzazione”. A renderlo noto la società stessa. Nella lista per il consiglio sono confermati sia il presidente Claudio De Conto che l’ad Valerio Battista, nella foto; assieme a loro Francesco Gori, Maria Letizia Mariani, Jaska Marianne de Bakker, Massimo Battaini, Tarak Mehta, Pier Francesco Facchini, Ines Kolmsee e Annalisa Stupenengo. Sul fronte dell’organizzazione interna, invece, a riporto di Battista, ci saranno tre ruoli chiave: Chief Operating Officer, Divisioni di Business e Funzioni di Gruppo.