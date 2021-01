Morto Gerry Marsden, suo l’inno più bello del calcio

Gerry Marsden dei Gerry & The Pacemakers è morto all’età di 78 anni. Lo rende noto la Bbc citando Pete Price, noto radio presentatore di Liverpool.

Marsden era un simbolo della città inglese: la sua versione di ‘You’ll Never Walk Alone’ è infatti l’inno del Liverpool calcio. Price ha precisato che il cantante è morto dopo una breve malattia causata da un’infezione al cuore. “Invio di tutto l’amore del mondo a Pauline e alla sua famiglia. Non camminerai mai da solo”, ha scritto il giornalista in un post su Twitter.

