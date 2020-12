BMW: Federico Izzo è il nuovo managing director per la Repubblica Ceca

Nuovo incarico per l’attuale direttore marketing di Bmw Italia, con decorrenza a partire dal prossimo 1° marzo 2021. Sostituirà il manager Stephan Deppe, a cui sono state assegnate a sua volta, altre mansioni nel mercato domestico in Germania.

Izzo, in seguito agli studi conseguiti in giurisprudenza, è entrato a far parte di Bmw Group dal 2007: ha rivestito svariati ruoli tra cui si è occupato dell’area manager per Bmw Italia, head of Mini central eastern south Europe, sales and brand manager Mii in Italia e direttore marketing Bmw della filiale italiana.

Massimiliano Di Silvestre, presidente e CEO di Bmw Italia ha commentato:

“La nomina di Federico Izzo alla guida di Bmw Group Czech



Republik conferma il processo di crescita del management italiano all’interno del Bmw Group cui abbiamo assistito negli ultimi anni”. Verrà annunciato a posteriori, il nome del successore di Federico Izzo per dirigere il settore marketing della casa di Monaco.

Con i suoi quattro marchi Bmw, Mini, Rolls-Royce e Bmw Motorrad, il Gruppo di Monaco di Baviera è il colosso e leader mondiale per eccellenza di auto e moto premium: oggi fornisce inoltre servizi finanziari e di mobilità pro, coordina 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 paesi ed ha una rete di vendita globale in più di 140 Paesi. Nel 2019, Bmw ha registrato la vendita di oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000 motocicli in tutto il mondo: l’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118 miliardi di euro con ricavi per 104,2 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2019, Bmw contava su un organico di 126.016 dipendenti: è presente nel nostro paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori.