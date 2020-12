L’Arabia Saudita è il Paese più sicuro tra le nazioni G20

L’Arabia Saudita si è classificata come il Paese più sicuro tra le nazioni G20 secondo due studi basati su indicatori internazionali, posizionandosi anche davanti agli altri cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Le ultime graduatorie si basano sui cinque fattori di sicurezza del Global Competitiveness Report 2019 e del Sustainable Development Index 2020 (SDG Index 2020). L’SDG Index 2020 ha messo il regno in prima posizione tra i Paesi G20, relativamente alla percentuale di cittadini che si sentono al sicuro nel camminare da soli di notte.

L’Arabia Saudita si è classificata prima di Cina e Canada all’interno G20, e davanti a Cina e Stati Uniti tra in cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza.