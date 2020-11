Alessandro Magnoni nominato head of institutional relations EMEA di Marelli

Alessandro Magnoni è stato designato head of institutional relations EMEA di Marelli. Nella sua nuova mansione avrà il ruolo di coordinare le relazioni istituzionale e i rapporti con organi governativi, enti pubblici, associazioni di settore, organizzazioni professionali e altre istituzioni per la regione Europa, Medio Oriente e Africa, rispondendo direttamente a Ermanno Ferrari in qualità di executive vice president, chief operating officer e board member di Marelli.

Precedentemente al corrente incarico, ha rivestito ruoli dirigenziali per quasi 30 anni in grandi multinazionali nei contesti di public affairs e comunicazione. Ha intrapreso la sua carriera professionale dapprima in Procter & Gamble, società di produzione americana di beni di largo consumo, nel ’92 in cui ha ricoperto mansioni via via di calibro crescente fino alla nomina di senior communication manager e, successivamente, è stato inoltre capo ufficio stampa e responsabile delle relazioni con i consumatori per l’Italia per The Coca-Cola Company dal ’98 al 2001 per poi essere assunto per la carica di public affairs & communication director per Coca-Cola HBC Italia dal 2006 in poi.

Dal 2015 in poi è entrato a far parte dell’omonima Whirlpool Corporation, multinazionale americana produttrice e distributrice di elettrodomestici con l’incarico di senior director communications and government relations per la regione EMEA fino a settembre scorso.