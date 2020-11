Federazione Mondiale del Latte: Piercristiano Brazzale nominato presidente

E’ la prima volta che un italiano rivesta tale ruolo e Piercristiano Brazzale, con il suo bagaglio di esperienze maturate nelle vesti di CEO di Brazzale, antica azienda italiana del settore in attività ininterrotta da almeno otto generazioni, è la figura ideale

L’imprenditore è stato designato presidente della Federazione internazionale del latte (Fil-Idf), associazione indipendente e senza scopi di lucro, i cui obiettivi sono la promozione e la valorizzazione dell’immagine, del commercio, della produzione e del consumo di latte e a cui aderiscono oltre 60 paesi, tutti gli attori della filiera: agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca, governi, rappresentanti dei ministeri competenti (salute, agricoltura) e molteplici altre organizzazioni.

La Federazione illustra il mondo del latte tramite le organizzazioni intergovernative (Fao, Oms, Onu e Oie), i governi nazionali e gli enti sovranazionali come l’Unione europea. Ed è la prima volta che un rappresentante italiano, precisamente vicentino, viene chiamato a ricoprire questo rilevante e decisivo ruolo.

“Sono davvero orgoglioso di questo incarico, che mi darà la possibilità di rappresentare nei più importanti organismi internazionali le istanze di un settore vitale e strategico come quello lattiero caseario”, ha commentato il neopresidente. “Lo considero un riconoscimento importante per la tradizione casearia italiana e per il grande lavoro di innovazione svolto negli ultimi 20 anni dalla nostra azienda e dai nostri collaboratori, che ogni giorno trasformano idee, strategie e visioni in prodotti per il mercato. Un attestato dell’importanza delle filiere ecosostenibili e del conseguimento di nuovi standard su scala internazionale, come la filiera in Moravia, il calcolo del water footprint, il carbon neutral o il progetto d’allevamento Silvi Pastoril”, ha concluso.