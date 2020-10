Yari Bovalino nominato Communications Manager & Chief Storyteller di Avio Aero e di GE Aviation Turboprop Programs

Yari Bovalino, classe 1983 napoletano d’origine e torinese d’adozione, è stato nominato Communications Manager & Chief Storyteller di Avio Aero e di GE Aviation Turboprop Programs.

Laureato in Economia Aziendale all’Università di Torino nel 2006 con un percorso specialistico nella Digital Economy, Yari ha iniziato la sua carriera in KPMG ed è entrato poco dopo nel settore aerospaziale lavorando nella Group Communication & Public Affairs di Avio SpA. Dal 2013 è in General Electric ed è attualmente Direttore Responsabile del magazineabout.com (premiato nel 2018 come Best Italian Corporate Storytelling da Lundquist), fa inoltre parte dei team editoriali internazionali di General Electric (nel 2019 ha ricevuto l’award “Invent the future of flight” da GE Aviation). Nel suo nuovo ruolo, continuerà a riportare a Paola Mascaro – Vice President Communications & Public Affairs del business di GE, oltre che Presidente di ValoreD e membro del Comitato Scientifico della Snam Foundation – e sarà responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione di piani di comunicazione finalizzati a supportare gli obiettivi commerciali dell’azienda, incluso i programmi Turboprop. In qualità di referente per i team Commerciale, Marketing e Programmi, proseguendo la collaborazione con i dipartimenti Comunicazione dei clienti, dei partner e delle principali istituzioni e associazioni di riferimento.

“Yari porta nel nuovo ruolo la sua solida conoscenza del business e dei programmi, la sua vasta rete di collaborazione in GE Aviation come presso i Clienti, e la sua tipica energia positiva nell’affrontare le nuove sfide” ha detto Paola Mascaro. “Tra le più recenti, mi piace ricordare l’ideazione e la realizzazione del “GE Aviation in Europe” mainstream. È stato in grado di creare dal nulla un team virtuale coinvolgendo colleghi Marketing, Programmi, Ingegneria, Supply Chain da tutti i Paesi europei nei quali GE Aviation opera, e ha coordinato un complesso progetto di comunicazione indirizzato a 12.000 dipendenti con eccellenti risultati.”