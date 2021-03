Davide Mancosu è il nuovo Executive Creative Director del Gruppo Icat

L’azienda di Marketing e Comunicazione Gruppo Icat, fondata nel 1995 e composta da oltre 50 professionisti al servizio del cliente con l’obiettivo di fornire soluzioni integrate di comunicazione e di business, comunica la nomina del manager Davide Mancosu in qualità di Executive Creative Director.

Mancosu, socio ADCI e docente da anni di “Comunicazione integrata” allo IED Milano, si è occupato di clienti nazionali e internazionale all’interno di una delle più prestigiose agenzie italiane e multinazionali. Precursore del digitale in Italia, ha potenziato un approccio strategico e creativo fortemente legato all’evoluzione dei linguaggi di comunicazione.

Claudio Capovilla, Presidente e CEO del Gruppo Icat commenta:

“Sono orgoglioso di avere in squadra Davide Mancosu perché si inserisce in un disegno strategico di crescita dell’agenzia nei



prossimi anni. Sono certo che saprà ispirare il team di lavoro con idee e approcci innovativi e saprà portare valore aggiunto ai clienti storici e a quelli nuovi”.

Davide Mancosu, neo Executive Creative Director del Gruppo Icat:

“Entro in Gruppo Icat con la consapevolezza del percorso fatto finora dall’agenzia e con l’entusiasmo di scrivere un nuovo capitolo dove le parole chiave sono innovazione, creatività e concretezza. La sfida e l’ambizione di consolidare l’ottimo lavoro svolto e di rendere Gruppo Icat un punto di riferimento del mercato sono un driver fondamentale per supportare il successo di tutti i clienti”.