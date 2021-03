Roma, al via i cantieri dei piani di zona

Al via i cantieri per il completamento dei piani di zona in molti quadranti della città di Roma con un investimento di circa 56 milioni di euro, che la Regione Lazio ha recuperato nell’ambito del decreto “Cura Italia”. Si tratta degli interventi del secondo Peep, il Piano di edilizia economico popolare, in cui molte opere pubbliche sono rimaste incompiute. Ora sarà la Regione Lazio, dopo la firma del protocollo di intesa con il Comune di Roma, a realizzare i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria che mancano da circa 15 anni, attraverso Astral, società regionale che gestirà i vari appalti.

Questa mattina a Roma, nel cantiere di Settecamini a Casal Bianco, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche Abitative e Urbanistica e Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral hanno inaugurato uno dei tre cantieri dove stanno cominciando i lavori.

“Oggi grazie alla Regione e all’Astral apriamo i primi cantieri dei primi Piani di zona, Monte Stallonara e Massimina nel Municipio XI e Settecamini–Casal Bianco nel Municipio IV, dove verrà realizzata rispettivamente una vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche e l’allaccio ai tombini della rete stradale, il completamento delle opere viarie, dei marciapiedi e della segnaletica interna ai complessi edilizi per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro”, ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche Abitative e Urbanistica, Massimiliano Valeriani.