CheBanca!, con Fondazione Arca per progetto emergenza alimentare

CheBanca! parte del gruppo Mediobanca (nella foto, il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi), sostiene la Fondazione Progetto Arca Onlus con una donazione di 360 mila euro, contribuendo così ad ampliare il progetto Emergenza Alimentare che prevede la distribuzione di pacchi alimentari a famiglie in difficoltà, oggi in continua crescita per via dell’emergenza che stiamo vivendo. L’importo devoluto è frutto dell’iniziativa solidale lanciata da CheBanca! con l’offerta su Conto Deposito dello scorso aprile, in occasione della quale la banca si era impegnata a donare una somma pari all’1×1000 della nuova liquidità vincolata dai clienti in favore di iniziative benefiche legate al Covid-19. Tale donazione ha come obiettivo l’invio di pacchi di beni alimentari e di prima necessità a 1.000 famiglie per tutto il 2021 in varie città italiane, ampliando il raggio d’azione di Fondazione Progetto Arca Onlus anche in nuove città. Alle 400 famiglie già inserite nel progetto nelle città di Milano, Torino, Roma e Napoli si aggiungeranno, infatti, 600 nuove famiglie nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Padova, Bari, Firenze e Ragusa.