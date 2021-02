Fabio Ventoruzzo nominato Corporate Marketing and Communication Director di Sisal

Sisal, a disposizione dei clienti da oltre 70 anni a disposizione dei clienti al fine di offrire il miglior intrattenimento possibile, responsabile e sostenibile, comunica la nomina di Fabio Ventoruzzo in qualità di Corporate Marketing and Communication Director e avrà il compito di guidare le attività del comparto Marketing, Comunicazione e Corporate Social Responsibility

Ruolo, questo del neo Corporate Marketing and Communication Director, che viene intrapreso in continuità con il processo di consolidamento della reputazione aziendale e impegno nelle attività di CSR avviato dal precursore Pier Donato Vercellone.

Ventoruzzo avrà come scopo quello di potenziare la reputazione dell’azienda dirigendo la sua squadra nella creazione e attivazione di una strategia di responsabilità sociale di lungo periodo.

Giovanni Emilio Maggi, nelle vesti di Chief Institutional Affairs & Communication Officer, manifesta così il suo compiacimento per l’entrata in azienda di Ventoruzzo nel suo team:

“Sono felice di dare il benvenuto a Fabio. In Sisal porterà un importante bagaglio di esperienze e ricoprirà un ruolo strategico, considerata la fase di grande trasformazione che abbiamo intrapreso con molta determinazione, puntando a diventare leader nel gioco responsabile e nel digitale, sia in Italia che a livello internazionale”.

Fabio Ventoruzzo, ha comunicato:

“Sono orgoglioso di entrare in Sisal in una fase così importante della sua evoluzione. Si tratta di una grande sfida per consolidare il posizionamento aziendale e costruire equity reputazionale partendo da sostenibilità e gioco responsabile come driver di crescita, in Italia e all’estero”.

Il manager, in seguito al conseguimento dei suoi studi in Relazioni Pubbliche, ha acquisito un’esperienza di oltre un decennio nel settore della consulenza, sostenendo le strategie di posizionamento di aziende e organizzazioni con particolare attinenza ai temi della sostenibilità e della reputazione.

E’ stato dapprima Vice Presidente di RepTrak Company, azienda leader a livello mondiale per dati e approfondimento sulla reputazione come unica piattaforma globale per approfondimenti basati sui dati, marchi ed ESG. Da sempre attivo in attività associative, è stato inoltre Vice Presidente della FERPI (Federazione Italia Relazioni Pubbliche). In seguito ad una recente esperienza in AXÀ nelle vesti di Head of Corporate Responsiility Thougth Leadership & Public Affairs, proseguirà ora la sua carriera professionale all’interno del Gruppo Sisal.