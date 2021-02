Monitora il costo di un prodotto su Amazon e acquistalo al miglior prezzo con unocchioalprezzo.it

Acquistare un oggetto su Amazon con la consapevolezza di averlo preso al miglior prezzo possibile. unocchioalprezzo.it è il motore di ricerca che controlla il valore di un prodotto e avvisa con una email o con un messaggio privato quando è il momento migliore per concludere l’acquisto. Il servizio è gratuito!

Con un catalogo praticamente infinito, Amazon, il re degli e-commerce, mette in vendita ogni giorno migliaia di prodotti a prezzi più o meno vantaggiosi. Ma come e quante volte varia il prezzo di un prodotto su Amazon? Nel corso della sua “vita” all’interno dell’e-commerce, un oggetto subisce diverse variazioni di prezzo, anche giornaliere, che dipendono da diversi fattori. Le quantità del prodotto per esempio, la valuta di provenienza dell’oggetto ma soprattutto l’offerta minima che il venditore fa per accaparrarsi la possibilità di venderlo.

Per scegliere il momento migliore per acquistare un prodotto su Amazon nasce unocchioalprezzo.it. Il sito monitora migliaia di prodotti presenti nel negozio on line e ne studia i prezzi, segnalando quelli che hanno subito una riduzione sostanziale. Nel sito è possibile trovare le migliori offerte scovate dal motore di ricerca, con prodotti scontati fino al 60% rispetto al prezzo di listino.

Ma il servizio più apprezzato e utilizzato è quello che segnala la diminuzione di prezzo di un prodotto che un utente ha segnalato manualmente. Basta scegliere un prodotto da acquistare su Amazon, segnalarlo al motore di ricerca e aspettare. Sarà il sistema ad avvisare con una mail o un messaggio privato su Telegram (è l’utente a decidere come ricevere la notifica) quando il prodotto sarà disponibile al miglior prezzo e lo accompagnerà durante la fase di acquisto.

Sul sito è disponibile una sezione con tutti i prodotti in discesa di prezzo e un form per il monitoraggio manuale di un articolo. Se un utente utilizza questo canale, riceve una email quando la merce è in vendita al miglior prezzo. Gli stessi servizi, più veloci e ottimizzati sono disponibili sul canale Telegram @unocchioalprezzo, con la sola differenza che l’alert verrà recapitato con un messaggio privato.

Il servizio è completamente gratuito!