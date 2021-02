Giuseppa Fattori, 98 anni, uno dei simboli del terremoto del 2016 e 2017 nelle Marche e da tutti conosciuta come ‘nonna Peppina’, è stata nominata commendatore della Repubblica dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. A darne l’annuncio una delle figlie, Gabriella Turchetti, che sul suo profilo facebook si rivolge alla mamma chiamandola simpaticamente ‘Queen Betty de noantri’ e ‘commendatora’. Nelle scorse settimane sulla nonna di San Martino di Fiastra, nel Maceratese, il UC Hastings Women’s Journal, la rivista dell’Hasting Collage in California, ha pubblicato uno studio sul diritto dei cittadini a restare nelle terre di origine colpite da disastri naturali e che, per violenza e imprevedibilità, possono essere costretti a spostarsi. Tra gli autori, la professoressa Lucia Ruggeri, direttore della Scuola di specializzazione in diritto civile di Unicam, che ha riportato proprio il caso di ‘nonna Peppina’, costretta per il sisma ad abbandonare la proprietà nella quale viveva e che ora, dopo una lunga vicenda anche giudiziaria, potrà ricostruire la sua casa esattamente dov’era.