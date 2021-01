Ristoranti e bar: Covid-19 un danno da 27 miliardi di euro nel 2020

Le stime di Bain & Company sul canale Horeca in Italia. Natale e Capodanno con restrizioni rappresentano una perdita di 700 milioni di euro

Un Annus horribilis per ristoranti e bar italiani. È l’inevitabile scenario presentato dalla società Bain & Company, che ha analizzato i dati a chiusura dell’anno di questi pubblici esercizi, che registreranno una perdita di fatturato di circa il 37% su base annua rispetto al 2019, equivalenti a circa 27 miliardi di euro. Mentre nel primo semestre 2020 le perdite rispetto all’anno precedente si sono attestate attorno ai 16 miliardi di euro, la ripresa (superiore a quanto era



stato previsto) dei mesi estivi ha permesso di chiudere il terzo trimestre con una flessione più contenuta rispetto al primo quadrimestre di circa 15-20% rispetto al 2019.

La ripresa dei contagi nel quarto trimestre con le conseguenti misure restrittive e le chiusure anticipate di bar e ristoranti hanno portato ad un nuovo, brusco calo del fatturato HoReCa (che rappresenta oltre 4 punti di Pil e nel 2019 dava lavoro a 1,2 milioni di persone), circa del 45% rispetto al quarto trimestre 2019. “Purtroppo l’estate con risultati superiori alle attese è stata pagata con gli interessi dalla tanto temuta seconda ondata. Il calo del 37% non ha pari nella storia, almeno in tempo di pace, se si pensa che nel 2009 il settore bar e ristoranti era calato “solo” del 5%. Purtroppo non è finita qui, gli effetti saranno importanti anche sul 2021”, ha commentato Duilio Matrullo, Partner di Bain & Company.

In un contesto in cui la pandemia, nonostante le speranze legate al vaccino, è lungi da essere superata, guardando al futuro c’è un dato che, secondo Bain & Company, aggiunge ulteriore preoccupazione. Per ogni mese in zona rossa la contrazione del settore è di circa il 70% rispetto al 2019, mentre la zona gialla porta perdite intorno al 40%. Quindi nonostante la creatività ed anche la rapidità di risposta per esempio nel ricorrere al delivery o take away, la prospettiva di ancora tanti mesi di restrizioni può rappresentare il colpo di grazia per tanti che fino a oggi avevano resistito.





