Taranto finanzia 6 start up

Turismo, promozione, cultura, innovazione. Sono gli assi di sviluppo scelti da giovani imprenditori di Taranto per i progetti finanziati dal bando “Start Up”, una tra le misure della delibera 108/2020 varata a maggio dall’amministrazione comunale di Taranto per agevolare la ripresa socio-economica del territorio dopo il lockdown. Alla scadenza dei termini sono pervenute diverse proposte, 6 delle quali ammesse al finanziamento a fondo perduto che prevede l’erogazione di un importo fino al 50% dei costi sostenuti. Tutte le proposte ammesse saranno finanziate con l’importo massimo previsto: 10mila euro per ognuna. Lo specifica il sindaco Rinaldo Melucci. “Questi progetti sono il segnale concreto della transizione in atto – aggiunge l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo, Fabrizio Manzulli -, la prova di come stia cominciando a produrre risultati. Le iniziative imprenditoriali finanziante dal bando “Start Up”, siamo certi, saranno l’esempio da emulare per chiunque voglia cavalcare la voglia di diversificazione che attraversa la cittá”.