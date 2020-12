Mario Marzullo alla guida di Contents Media

La squadra di Contents si potenzia in seguito al lancio di Contents.com, piattaforma integrata di Intelligenza Artificiale per la data analysis e la produzione di contenuti tramite l’utilizzo di tecniche di machine learning composta da una doppia anima, cartacea e digitale, con l’ulteriore incarico affidato al manager, già precedentemente COO dell’azienda da ben tre anni, di managing director Contents Media.



Grazie a più di 10 anni di esperienza, Marzullo rappresenta la figura ideale nel settore della comunicazione digital per la guida alla crescita del brand awareness di tutti i siti editoriali. Esperienza intrapresa mesi fa con l’affidamento in concessione esclusiva di Notizie.it a Newsonline, la business unit di iOl Advertising pensata per la raccolta pubblicitaria dei siti di notizie digitali. Oltre a questo, la strategia proposta sta portando ad un crescente saldamento della capacità produttiva sempre con un importante attenzione alla qualità e distintività dei contenuti.

Mario Marzullo, neomanaging director di Contents Media comunica:

“Il mondo dei media è cambiato più negli ultimi 15 anni che nei precedenti 100: l’influenza dei social network e dei motori di ricerca hanno modificato l’approccio alle news rendendolo sempre più spesso un comportamento passivo e non una ricerca attiva. – e prosegue –

In questo contesto i nuovi media devono sapersi adattare all’ambiente in cui esistono, avere capacità di cogliere tutte le opportunità con molta rapidità, mantenendo livelli qualitativi sempre più alti. Tutto ciò è fondamentale per conservare un’autorevolezza che è la chiave per un successo duraturo nel tempo”.