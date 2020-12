Zoom è stata l’app più scaricata su iPhone nel 2020

L’app per le videochiamate è risultata la più scaricata sia su iPhone che su iPad in questi 12 mesi, mentre l’anno precedente non figurava nemmeno nella top 20. Covid-19 ha reso indispensabile una tipologia di software che fino a pochi mesi prima della pandemia era considerata non fondamentale.

Le app che installiamo sui nostri smartphone riflettono in qualche misura le nostre curiosità e soprattutto i nostri bisogni; non stupisce dunque che nel 2020 l’app più gettonata e premiata sull’App Store di iOS sia legata a doppio filo con la pandemia che ha sconvolto il pianeta a partire dall’inizio dell’anno. Si tratta della piattaforma per le videochiamate Zoom, che Apple in queste ore ha certificato come software più in voga dell’anno sui suoi dispositivi mobili all’interno dei suoi annuali riconoscimenti dedicati alle app presenti nel suo negozio digitale.

Zoom è risultata la prima app nelle classifiche dei software gratuiti più scaricati sia su iPhone che su iPad, a dimostrazione del fatto che le videochiamate sono state di gran lunga l’esigenza più richiesta da soddisfare in tutto il mondo. Prima che piattaforme come Google Meet e Facebook Messenger si riportassero in pari con l’app di origine cinese, Zoom è diventata in poche settimane un vero e proprio sinonimo di videochiamata, come lo diventò Skype agli inizi degli anni 2000: l’app del resto permette di mettersi facilmente in contatto non solo ad amici e parenti, ma anche alle milioni di persone che hanno dovuto approcciarsi al concetto di smart working in quest’anno di restrizioni e distanziamento sociale.

L’app di Zoom ha scalzato dalle prime posizioni dei veri e propri evergreen con centinaia di milioni di utenti attivi ogni mese alle spalle. Su iPhone infatti YouTube è in quarta posizione seguita da Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger e Gmail. Al secondo e al terzo gradino del podio risultano altre due app esplose quest’anno: la piattaforma di condivisione video cinese TikTok e il servizio di streaming Disney+, ancora una volta a sottolineare le priorità che ci hanno collettivamente guidati in un periodo di semi reclusione come questo.

Ecco gli altri software che si sono conquistati un posto nella classifica dell’App Store, con la speranza che nel 2021 le prime posizioni siano occupate da app di altro genere.

FanPage