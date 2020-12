Aeroporto di Bergamo, al via gestione integrata del traffico

Enav, societa’ che gestisce il traffico aereo civile e SACBO, societa’ di gestione aeroportuale dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, hanno integrato i sistemi per l’utilizzo della procedura A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) sull’aeroporto di Orio al Serio. La procedura e’ operativa: si tratta di una piattaforma integrata che trasmette le informazioni sullo stato di tutti i voli in partenza in tempo reale al centro operativo europeo di Eurocontrol (Network Manager). Le informazioni sono quindi smistate a tutti gli stakeholder interessati dal singolo volo: societa’ di gestione aeroportuale, aeroporti collegati, centri di controllo d’area e compagnie aeree, permettendo di ottimizzare i flussi di traffico aereo in rotta e la gestione della capacita’ aeroportuale, con benefici in termini di puntualita’, riduzione dei ritardi, minor consumo di carburante e riduzione delle emissioni di CO2.