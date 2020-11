Giovanna Laschena nominata vicedirettore generale di Enac

E’ stata designata Giovanna Laschena come vice direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Ente che promuove lo sviluppo dell’Aviazione Civile, garantendo al Paese, la sicurezza dei voli, la tutela dei diritti, la qualità dei servizi e l’equa competitività nel rispetto dell’ambiente

Laschena ha acquisito il ruolo di vicedirettore generale dell’Enac, con decorrenza dal 1° novembre. Succederà direttamente al manager Alessandro Cardi che per più di 40 anni si è occupato in particolar modo del comparto della regolamentazione e del coordinamento in materia di sicurezza aeronautica, rivestendo ruoli di calibro crescente per l’Enac e per l’Italia, sia a livello nazionale che internazionale.

Alessio Quaranta, direttore generale in rappresentanza di tutto l’Ente, ha tenuto a precisare le più vive congratulazioni a Giovanna Laschena per il nuovo incarico, sicuro che proseguirà a svolgere tutte le attività istituzionali ispirandosi alla mission dell’Ente, oltre alla sicurezza dei voli che mantiene pur sempre un ruolo prevalente e che viene perseguita sia sul fronte della safery, attraverso la definizione di standard e requisiti di sistema finalizzati alla prevenzione, sia con quello della security, contribuendo alla salvaguardia dagli atti illeciti.

Con la nomina di Giovanna Laschena, per la prima volta nella storia dell’Ente, il ruolo di vice direttore generale viene rivestito da una donna.

Laschena, in seguito ai suoi studi, è dirigente dal 2005 e negli ultimi anni è stata vice direttore centrale economia e vigilanza aeroporti.

Gode di una profonda esperienza nei campi della regolazione e nel contesto normativo nazionale e internazionale, occupandosi, tra l’altro, di regolazione economica del trasporto aereo, liberalizzazione del mercato, diritti di traffico, monitoraggio degli oneri di servizio pubblico, negoziazione accordi bilaterali di traffico aereo, controllo e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale, diritti dei passeggeri, qualità dei servizi aeroportuali, gestione della sala crisi dell’Ente. Duranti gli ultimi anni ha inoltre svolto incarichi di docenza presso le più importanti università italiane nelle vesti di esperta del settore dell’aviazione civile.