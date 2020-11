Stefano Del Frate nominato presidente del consiglio delle associazioni di comunicazione di EACA

E’ stato designato Stefano Del Frate come nuovo presidente del consiglio delle associazioni di comunicazione di EACA, voce delle agenzie e della associazioni di comunicazione europee attive nella promozione del contributo economico e sociale delle comunicazioni commerciali alla società che comprendono le agenzia pubblicitarie, media, digitali, di branding e PR

E’ stato eletto Del Frate, direttore generale di UNA – Aziende della Comunicazione Unite, è stato eletto in qualità di presidente del consiglio delle associazioni di comunicazione di EACA, capisaldo in Europa per le agenzie di comunicazione. Entra di diritto, in seguito alla sua nomina, a far parte del board dell’Associazione europea. In questa mansione Del Frate si attiverà per figurare la industry portando in Europa tutta l’esperienza acquisita all’interno dell’Associazione oltre a concedere ad UNA un link diretto con il mondo della comunicazione internazionale.



Il direttore generale di EACA, Tamara Daltroff, ha espresso il suo parere riguardo la nuova nomina:

“Sono onorata di poter contare su Stefano nel ruolo di Presidente del Consiglio delle Agenzie di Comunicazione oltre ad essere da ora parte integrante del Board di EACA. Stefano è parte di EACA da oltre 10 anni e sono convinta possa offrire molto all’Associazione. Ha raggiunto importanti traguardi con UNA e sono certa che EACA potrà solo beneficiare di questa eredità. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare assieme ad una persona di così grande esperienza, sia in agenzia che associativa”.

“Condividiamo le stesse problematiche per quanto riguarda le questioni delle agenzie, che sembrano essere sempre più simili anche al di fuori dei confini nazionali. Siamo tutti fortemente sotto pressione a causa dell’impatto importante che ha avuto la pandemia in atto. Poter lavorare in un contesto d’insieme aiuterà EACA a raggiungere quel livello di standing e rappresentatività necessarie per far fronte in maniera decisa a questo particolare momento di difficoltà” ha aggiunto Del Frate.