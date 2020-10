Tim, perfezionato l’accordo con Ardian per investimento in Inwit

TIM e Ardian, società privata di investimento leader a livello mondiale, attiva nel settore delle infrastrutture, comunicano di aver perfezionato l’accordo annunciato lo scorso 24 giugno per una parziale condivisione dell’investimento in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT). L’operazione consiste nell’acquisto da parte di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian del 49% di Daphne 3, holding neo-costituita e controllata da TIM, in cui TIM ha apportato il 30,2% del capitale sociale di INWIT. La holding subentra a TIM – per la quota di azioni INWIT trasferita – nell’accordo parasociale in essere tra TIM e Vodafone Europe B.V., in forza del quale queste controllano congiuntamente INWIT.

I rapporti tra TIM (che conserva il controllo della holding) e il consorzio guidato da Ardian sono disciplinati da apposito patto parasociale, il cui contenuto è già stato oggetto di comunicazione al mercato lo scorso 29 giugno.

L’operazione non comporta obbligo di OPA, come confermato dalla Consob, ed è stata approvata ai sensi della normativa Golden Power; il controvalore per TIM è pari a 1,35 miliardi di euro, a fronte di una valorizzazione dell’azione INWIT di 9,47 euro (ex dividend).

Della rimanente partecipazione diretta di TIM in INWIT, corrispondente al 3% del suo capitale, in data odierna è stato inoltre ceduto per 109 milioni di euro l’1,2% ad un veicolo gestito e assistito da Canson Capital Partners (Guernsey) Limited, che dispone altresì di un’opzione per l’acquisto del residuo 1,8%, per un corrispettivo di 161 milioni di euro.

Il Consiglio d’Amministrazione di Daphne 3 risulta così composto: Marco Patuano (Presidente), Carlo Nardello (Amministratore Delegato, nella foto), Davide Carlino, Sabrina Di Bartolomeo, Laurent Fayollas, Agostino Nuzzolo e Frédéric Jean Daniel Payet

L’investimento in Daphne 3 rappresenta il primo passo di una partnership di lungo termine tra TIM e Ardian volta a rafforzare la leadership di INWIT nel mercato italiano delle telecomunicazioni, facendo leva sulla crescita del traffico dati e sulle nuove opportunità derivanti dall’implementazione del 5G.

Mathias Burghardt, membro del comitato esecutivo di Ardian e a capo di Ardian Infrastructure, ha dichiarato: “Questo investimento di grandissimo valore strategico dimostra ulteriormente il nostro commitment verso l’Italia, per noi un mercato chiave in cui investiamo da oltre un decennio. Al fianco di importanti partner industriali, abbiamo contribuito all’implementazione di piani di crescita sostenibile a lungo termine e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. Siamo molto lieti di iniziare a costruire una solida partnership con TIM. Insieme a TIM e Vodafone, supporteremo il management team nell’ambizioso piano di crescita per questa essenziale infrastruttura digitale”.

Ardian Infrastructure ha realizzato a partire dal 2005 oltre 45 investimenti per un totale di 16 miliardi di dollari in gestione o consulenza, con una struttura di 40 professionisti specializzati in investimenti infrastrutturali a livello globale. In Italia, da sempre considerato mercato chiave, Ardian ha investito dal 2007, in qualità di partner strategico di lungo termine, circa 3 miliardi di euro in attività infrastrutturali, compreso l’investimento in INWIT.