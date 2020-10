Fiera Milano, Luca Palermo è il nuovo a. d.

L’assemblea di Fiera Milano ha nominato Luca Palermo quale nuovo amministratore. La nomina è avvenuta su proposta della Fondazione Fiera, azionista di maggioranza con il 63,82% del capitale, che in sede di assemblea ha suggerito al consiglio di amministrazione di individuare in Palermo il nuovo amministratore delegato della società. Con la nomina di Palermo, afferma una nota, giunge a conclusione il piano di successione attivato dalla Società a seguito delle dimissioni di Fabrizio Curci.

Luca Palermo, 49 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia e con una Specializzazione in General Management all’Harvard Business School, con oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali con competenza in settori orientati ai servizi, dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Ceo e Direttore Generale in Edenred Italia Srl. In precedenza è stato Ceo in Logista Italia Spa (2017) e Ceo del Gruppo Nexive Italia dal 2009.