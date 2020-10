Attiva, salgono i ricavi a 512 mln: utile +40%

Attiva, azienda veneta che opera nel settore delle soluzioni consumer per l’Information Technology e storico partner di Apple, nell’esercizio chiuso il 30 settembre ha realizzato ricavi per 512 milioni, in crescita del 22% rispetto al bilancio precedente, con una posizione finanziaria netta positiva per 27 milioni, in crescita del 52%. Le stime sul risultato netto di esercizio indicano un aumento di circa il 40% rispetto al 2019. “La crescita imperiosa dopo la fine del lockdown evidenzia come Attiva, da sempre legata alle eccellenze del settore dell’information technology, ad iniziare da Apple, si riveli essere partner strategico per gli operatori di un settore che vede nella tecnologia digitale uno dei perni fondamentali per il rilancio economico”, commenta Giulio Boraso, presidente e fondatore di Attiva. “La crisi, che ha toccato tutti così da vicino, si è trasformata in uno stimolo a riorganizzare ulteriormente le dinamiche del lavoro, imprimendo un’accelerazione istantanea ai processi di digitalizzazione che ha portato ad un miglioramento della qualità dei servizi erogati. I traguardi raggiunti ci stimolano ad aumentare l’impegno per cogliere risultati ancora migliori”, ha aggiunto l’ad Giorgio Rossi.