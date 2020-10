Reddito di cittadinanza, 7 denunce per truffa nel Vicentino

La guardia di finanza di Vicenza ha denunciato 7 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza recuperando somme erogate per quasi 60 mila euro. Le posizioni controllate hanno fatto emergere che i richiedenti avevano presentato delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche non veritiere dove attestavano falsamente il possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento del reddito di cittadinanza omettendo di comunicare variazioni rilevanti della propria condizione economica. I controlli eseguiti hanno riguardato percettori di reddito di cittadinanza e loro nuclei familiari nei comuni di Vicenza, Grumolo delle Abbadesse, Sossano, Breganze, Asiago e Roana.