Alex Schultz è il nuovo chief marketing officer di Facebook

Alex Schultz è il nuovo capo del comparto marketing del social Facebook e succederà al manager Antonio Lucio, dimesso il settembre scorso. L’impresa statunitense che controlla il servizio di rete sociale, fondata da Mark Zuckerberg, ha eletto il nuovo chief marketing officer Alex, scegliendo tra i suoi manager interni

Schultz, precedentemente vice president of product growth and analytics, lavora a Facebook dal 2007. Il manager scrive quanto segue in un lungo post sul suo profilo social:

“Sono super orgoglioso di essere il prossimo cmo di Facebook”, ha scritto il manager in un lungo post sul suo profilo social commentando il suo nuovo incarico, in cui ha spiegato di voler portare la sua esperienza per aiutare l’espansione del social.

“Credo profondamente nei buoni prodotti di Facebook. Abbiamo tutti assistito come durante la pandemia miliardi



di persone si sono relazionate con familiari e amici online rimanendo fisicamente separati e rallentando la diffusione del virus”, ha aggiunto. “Allo stesso tempo, penso che il controllo di qualsiasi nuova tecnologia sia appropriato e che ci siano modi in cui possiamo e dobbiamo migliorare per evitare di perdere i traguardi raggiunti”, ha continuato Schultz.

“Credo che i social media siano una forza positiva nel mondo e sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo per renderla ancora più positiva”, ha scritto poi Schultz che in azienda rappresenta le istanze della comunità LGBTQ. “Facebook è il primo posto in cui mi sono sentito veramente sicuro come gay, potendolo dichiarare”, ha concluso. “Sono davvero grato per questo e per il fatto che Mark abbia costruito un’azienda dove questo fosse possibile”.