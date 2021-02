Bonus cultura, per i nati nel 2001 ancora un mese per spenderlo: scade il 28 febbraio

Sono le ultime settimane per poter spendere il buono da 500 euro destinato all’acquisto, tra le altre cose, di libri e corsi online. Possono utilizzarlo tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 e si sono già registrati al sito 18app.

Parliamo del buono statale riservato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2019: il cosiddetto bonus cultura potrà essere utilizzato ancora per un mese, prima della scadenza fissata per il prossimo 28 febbraio. Il bonus vale 500 euro ed è destinato all’acquisto di libri, dvd, biglietti di cinema e teatri (che tuttavia ora sono chiusi).

Vista la pandemia e le conseguenti restrizioni per cinema e teatri, il bonus verrà speso principalmente in libri e in corsi online. Per gran parte del 2020, infatti, molte delle attività di riferimento del bonus cultura sono state sospese. Oltre ai libri, in molti scelgono anche audiolibri e dischi musicali. Tra i corsi più scelti ci sono quelli di lingua. Per accedere al bonus da 500 euro, i nati nel 2001 dovranno risultare registrati sul sito ufficiale 18app attraverso le proprie credenziali Spid.

Ma attenzione, chi non si è registrato entro il 31 agosto 2020 purtroppo non potrà più approfittare del bonus. Chi si è registrato potrà spendere il buono sia online che in negozio, presentando il proprio codice di riferimento all’esercente che a sua volta deve risultare registrato a 18app. Per il bonus cultura per i nati nel 2001, il governo aveva stanziato 160 milioni di euro. La cifra prevista per questo bonus sarebbe scesa però a 150 milioni nel 2020.

Il Mibact spera comunque di continuare a garantire il valore di 500 euro di ciascun bonus intervenendo con qualche correttivo. Il bonus resta riservato a tutti i residenti in Italia (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità).

skytg24