Nelly Bonfiglio entra in Codemotion in qualità di Chief Commercial Officer

Nuovi obiettivi preposti per il triennio 2021-2023, tra cui, digitalizzazione, internazionalizzazione, crescita della community e nuove nomine al seguito. Con più di un decennio di esperienza nel campo dei servizi tech e digital, Nelly Bonfiglio risulta essere la figura ideale per acquisire l’incarico nelle vesti di Chief Commercial Officer

Codemotion, piattaforma community-driven che aiuta le aziende a connettersi con i software developer con lo scopo di recruiting, training, open innovation e marketing, comunica l’ingresso della manager Bonfiglio.

La manager si aggiunge alla squadra di Codemotion e, con il suo ventaglio di esperienza nel mondo dei servizi B2B tech e digital, assisterà il change di rotta nella pianificazione strategica commerciale dell’azienda passando tra un approccio “conferenza-centrico fisico ed europeo” compromesso nel 2021 dalla



pandemia globale, ad una proposizione di valore completamente digitale. Strategia, che porterà la piattaforma Codemotion, ad essere il punto di riferimento per 1 milione di sviluppatori entro il 2023 grazie a dei contenuti e servizi di qualità sempre crescenti e maggiori dediti alla loro crescita professionale.

Nelly porta con sé in Codemotion la strategia e la flessibilità acquisita nel suo precedente percorso lavorativo presso la scale-up Easy Welfare unite alle conoscenze internazionali presso una grande realtà come Groupon, di cui ha seguito il rilancio in qualità di Head of Sales & Deputy Country Manager.

Bonfiglio, neo Chief Commercial Officer di Codemotion afferma:

“Codemotion è un’azienda solida e con una visione strategica sul futuro che, anche in un anno complicato come il 2021, ha visto triplicare le sue revenue. Sono orgogliosa di assumere un ruolo da protagonista all’interno dell’azienda, di essere un’altra donna nel board, che traghetterà Codemotion nel rafforzamento della sua value proposition nel mercato italiano ed internazionale – e prosegue – L’Italia è un paese in cui Codemotion è nata, con successiva espansione in Spagna e nel resto d’Europa. Obiettivo del 2021 e del triennio 2021/2023 sarà potenziare la base nel nostro Paese, esplodere la Spagna avvicinandola all’Italia e far crescere rapidamente anche il resto dei paesi europei offrendo alle aziende percorsi strutturati per renderle attrattive per hiring e retention dei migliori profili tech.”

Oltre a Nelly Bonfiglio, Codemotion ha anche annunciato l’ingresso di due nuove figure chiave: Valeria Sivvery, nel ruolo di Chief Marketing Officer, e Marco Ghessi, Chief People and Culture Officer grazie al supporto di Badenoch + Clark divisione Executive.