CLASSICA HD, domani andrà in onda il Concerto di Natale dei Cameristi della Scala promosso da Intesa Sanpaolo

INTESA SANPAOLO (nella foto, il Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Stefano Lucchini) affianca CLASSICA HD nella proposta quotidiana della grande musica sulla piattaforma di SKY, un sodalizio che porta il 3 gennaio a un nuovo appuntamento musicale per cominciare al meglio il 2021.

L’iniziativa è nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra Intesa Sanpaolo e Classica HD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica e classica. Intesa Sanpaolo sostiene i principali teatri lirici italiani, tra cui la Scala, la Fenice, il San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torno, oltre a numerose rassegne come il Rossini Opera Festival, PianoCity, Torino Jazz Festival.

Il Concerto di Natale dei Cameristi della Scala, promosso da Intesa Sanpaolo, è diretto da Giulio Prandi e vede la partecipazione del soprano Marie Lys. Il programma comprende musiche barocche che ben si armonizzano con l’architettura della chiesa: dal Seicento di Giuseppe Torelli con il Concerto per tromba e archi in Re maggiore (solista Marco Toro), e di Arcangelo Corelli con Concerto grosso in sol minore fatto per la Notte di Natale, al Settecento del Rejoice Greatly dal Messiah di Georg Friedrich Händel e del mottetto per soprano e archi Nulla in mundo pax sincera RV 630 di Antonio Vivaldi. Un omaggio particolare a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui viene eseguito il mottetto per soprano e archi K143 Querere superna, primo brano composto dal quattordicenne genio salisburghese durante il suo primo soggiorno a Milano nel 1770.

Il concerto è preceduto da un’introduzione a cura della musicologa Gaia Varon che, oltre a offrire preziosi spunti d’ascolto sul programma musicale, regala una panoramica sull’architettura e il patrimonio artistico del Santuario di San Giuseppe: un’autentica perla del barocco lombardo.

Il Concerto dei Cameristi della Scala sarà in replica su Classica HD nei giorni 6, 8, 11, 14, 19 e 30 gennaio.