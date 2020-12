I Presidenti degli Stati Uniti d’America: tutto e ancora di più (?!)

(di Mauro della Porta Raffo, Presidente onorario della Fondazione Italia USA) In ordine di entrata in carica:

Washington, George (1) (2) (3)

Washington, George

Adams, John

Jefferson, Thomas

Jefferson, Thomas

Madison, James

Madison, James

Monroe, James

Monroe, James

Adams, John Quincy

Jackson, Andrew

Jackson, Andrew

Van Buren, Martin

Harrison, William

Tyler, John

Polk, James

Taylor, Zachary (4)

Fillmore, Millard

Pierce, Franklin

Buchanan, James

Lincoln, Abraham

Lincoln, Abraham

Johnson, Andrew

Grant, Ulysses

Grant, Ulysses

Hayes, Rutherford

Garfield, James

Arthur, Chester

Cleveland, Grover

Harrison, Benjamin

Cleveland, Grover

McKinley, William

Roosevelt, Theodore

Taft, William

Wilson, Woodrow

Wilson, Woodrow

Harding, Warren

Coolidge, Calvin

Hoover, Herbert

Roosevelt, Franklin Delano (5) (6)

Roosevelt, Franklin Delano

Roosevelt, Franklin Delano

Roosevelt, Franklin Delano

Truman, Harry

Eisenhower, Dwight

Eisenhower, Dwight

Kennedy, John

Johnson, Lyndon

Nixon, Richard

Nixon, Richard

Ford, Gerald

Carter, Jimmy

Reagan, Ronald

Reagan, Ronald

Bush, George Herbert

Clinton, Bill

Clinton, Bill

Bush, George Walker

Bush, George Walker

Obama, Barack

Obama, Barack

Trump, Donald

Biden, Joe

(1), il solo eletto alla unanimità, tutte e due le volte, dal Collegio dei Grandi Elettori

(2), l’unico (a parte i Vice subentrati) entrato in carica, nella prima circostanza, in una data del tutto anomala: il 30 aprile 1789.

(3), il primo, dopo le votazioni del 1792, ad insediarsi

il 4 marzo

dell’anno successivo a quello elettorale

(4), è il primo ad essere eletto in un solo giorno dato che in precedenza si votava per più settimane

(5), è l’ultimo ad insediarsi

il 4 marzo

(nel 1933)

(6), è il primo a giurare, nel 1937, a seguito di un Emendamento che anticipa la cerimonia,

alle 12 del 20 gennaio

, come da allora sempre.

In ordine alfabetico:

Adams, John

Adams, John Quincy

Arthur, Chester

Biden, Joe

Buchanan, James

Bush, George Herbert

Bush, George Walker

Carter, Jimmy

Cleveland, Grover

Clinton, Bill

Coolidge, Calvin

Eisenhower, Dwight

Fillmore, Millard

Ford, Gerald

Garfield, James

Grant, Ulysses

Harding, Warren

Harrison, Benjamin

Harrison, William

Hayes, Rutherford

Hoover, Herbert

Jackson, Andrew

Jefferson, Thomas

Johnson, Andrew

Johnson, Lyndon

Kennedy, John

Lincoln, Abraham

Madison, James

McKinley, William

Monroe, James

Nixon, Richard

Obama, Barack

Pierce, Franklin

Polk, James

Reagan, Ronald

Roosevelt, Franklin Delano

Roosevelt, Theodore

Taft, William

Taylor, Zachary

Truman, Harry

Trump, Donald

Tyler, John

Van Buren, Martin

Washington, George

Wilson, Woodrow

Per numero di elezioni (fino al 1951 non esisteva una limitazione alle possibili candidature) e successivamente nel tempo:

Roosevelt, Franklin Delano, quattro (1)

Washington, George, due

Jefferson, Thomas, due

Madison, James, due

Monroe, James, due

Jackson, Andrew, due

Lincoln, Abraham, due (1)

Grant, Ulysses, due

Cleveland, Grover, due (2)

McKinley, William, due (1)

Wilson, Woodrow, due

Eisenhower, Dwight, due (4)

Nixon, Richard, due (4) (5)

Reagan, Ronald, due (4)

Clinton, Bill, due (4)

Bush, George Walker, due (4)

Obama, Barack, due (4)

Adams, John, una

Adams, John Quincy, una

Van Buren, Martin, una

Harrison, William, una (1)

Polk, James, una

Taylor, Zachary, una (1)

Pierce, Franklin, una

Buchanan, James, una

Hayes, Rutherford, una

Garfield, James, una (1)

Harrison, Benjamin, una

Roosevelt, Theodore, una (3)

Taft, William, una

Harding, Warren, una (1)

Coolidge, Calvin, una (3)

Hoover, Herbert, una

Truman, Harry, una (3)

Kennedy, John, una (1)

Johnson, Lyndon, una (3)

Carter, Jimmy, una

Bush, George Herbert, una

Trump, Donald, una

Biden, Joe, una

(1), deceduti in carica

(2), mandati non consecutivi, unico caso

(3), subentrati in quanto Vice e poi personalmente eletti

(4), impossibilitati ad una terza elezione dall’Emendamento del 1951

(5), dimissionario, unico caso.

Nell’ordine, i non rieletti perché sconfitti cercando il rinnovo al primo incarico:

Adams, John

Adams, John Quincy

Van Buren, Martin

Harrison, Benjamin

Taft, William

Hoover, Herbert

Bush, George Herbert

Trump, Donald

Nell’ordine, gli eletti dal Collegio dei Grandi Elettori pur avendo perso il voto popolare a livello nazionale:

Adams, John Quincy (1)

Hayes, Rutherford (2) (3)

Harrison, Benjamin (2)

Bush, George Walker (2)

Trump, Donald (2)

(1), nella circostanza, nessuno dei candidati aveva conquistato la maggioranza assoluta dei Delegati Nazionali e la competenza passò alla Camera, giusto il disposto del XII Emendamento.

(2), tutti repubblicani

(3), l’eletto al Collegio con il margine più stretto: un solo voto in più.

Nell’ordine temporale, i Vice subentrati causa morte e non ricandidati nella successiva votazione

Tyler, John (1)

Fillmore, Millard (1) (2)

Johnson, Andrew (3)

Arthur, Chester (1)

(1), succeduti nel corso del primo mandato del titolare

(2), invero, si ripropose, ma dopo un intervallo dì quattro anni

(3), subentrato in corso di secondo quadriennio del predecessore

Nell’ordine temporale, i Vice che, succeduti mortis causa, si sono poi, nel seguente mandato, riproposti, risultando eletti:

Roosevelt, Theodore (1) (2)

Coolidge, Calvin (1)

Truman, Harry (1)

Johnson, Lyndon (1)

(1), nessuno tra loro si ricandidò per un successivo incarico

(2), per il vero, ‘Teddy’, uscito dalla casa repubblicana, nel 1912 corse sostanzialmente da indipendente ottenendo il massimo seguito della storia (ottantotto Grandi Elettori!) ma sostanzialmente consentendo allo schieramento avverso di vincere.

Uno soltanto il Presidente arrivato alla Executive Mansion senza essere mai stato eletto:

Ford, Gerald (1) (2) (3)

(1), succeduto dapprima, attraverso la procedura introdotta dall’Emendamento del 1967, al Vice Presidente dimissionario Spiro Agnew, subentrò poi a Richard Nixon, a sua volta rinunciante all’incarico.

(2), è altresì il solo Vice del Novecento che, entrato in ruolo a White House, si è presentato alle seguenti votazioni perdendo

(3), è anche il solo Presidente che dovette procedere alla nomina del proprio Vice seguendo il dettato dell’Emendamento in precedenza a lui applicato.

Uno soltanto il Capo dello Stato, già due volte eletto, in corsa – invano perché sconfitto alla Convention e con un intervallo dì quattro anni – per una terza investitura:

Grant, Ulysses.

L’unico candidato (teoricamente, visto che allora non esisteva il ticket elettorale) alla Vice Presidenza che ottenne lo stesso numero di Grandi Elettori del pretendente alla Executive Mansion e fu poi battuto al ballottaggio alla Camera:

Burr, Aaron.

Addenda e apparati:

È per mia decisione che nei testi parlo di Grandi Elettori.

In origine, le disposizioni li indicano come “Elettori – con l’iniziale maiuscola avendo l’alta incombenza di eleggere il Capo dello Stato – per distinguerli da quelli ‘comuni’, che hanno ‘solo’ diritto al voto,

Dal 1848 ci si reca ai seggi “il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre dell’anno bisestile”.

Dalla votazione del 1964, partecipando il District of Columbia, i predetti sono cinquecentotrentotto (pari al numero totale dei Congressisti – cinquecentotrentacinque – più i tre che spettano all’appena citato Distretto) e la maggioranza assoluta è duecentosettanta.

Va precisato che i membri del Collegio sono attribuiti ai singoli Stati sulla base della consistenza della loro popolazione come risulta dai Censimenti decennali che si effettuano negli anni con finale zero (il primo nel 1790), consistenza che permette tra gli stessi, in primo luogo l’attribuzione proporzionale dei Rappresentanti alla Camera Federale, e dipoi dei Grandi Elettori.

Per legge, il Collegio degli appena detti si riunisce nella Capitale di ogni Stato “il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese di dicembre seguente il voto novembrino”.

I verbali conseguenti vengono inviati al Congresso (il nuovo Congresso, rinnovato per il Senato per un terzo e per la Camera totalmente, lo stesso giorno delle cosiddette Presidenziali) che procede alla ratifica normalmente

il 6 gennaio

a venire.

Come detto e ripetuto, la cerimonia di Insediamento, il Giuramento sulla Bibbia (si può anche dare la propria parola), il Discorso inaugurale hanno luogo alle ore 12 ora di Washington del 20 gennaio.

Infine, per quanto si affermi e si ripeta che i soli partiti in corsa per la bisogna siano i repubblicani e i democratici, così non è.

Nel 2020 – ovviamente senza veruna reale possibilità – i candidati erano trentasei.

Va qui segnalato che il Libertarian Party ha accesso ai ballottaggi in tutti gli Stati.

I Verdi, meno incidenti rispetto agli anni a cavallo del 2000, in un numero inferiore.