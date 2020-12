Erg: Renato Sturani entra nel gruppo come nuovo Coo

Con decorrenza a partire da oggi il manager Renato Sturani, entra a far parte del Gruppo Erg, produttore leader nel settore dell’energia eolica, da fonti pulite, rinnovabili e sostenibili. Prenderà il posto di Pietro Tittoni, che si dimette dalla società dopo aver acquisito i requisiti alla pensione

Sturani, in seguito al conseguimento degli studi in Ingegneria meccanica, ha maturato un’esperienza di oltre venticinque anni in aziende importanti del settore elettrico, nella maggior parte sviluppate nelle aree di Operation.

Erg commenta:

“La lunga e articolata esperienza all’estero di Renato Sturani, oltre alle solide competenze tecniche e manageriali, rappresenterà un importante apporto di conoscenza e visione internazionale del settore, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di crescita del gruppo”.

La società “esprime a Pietro Tittoni, oltre ai migliori auguri per il suo futuro, i più sinceri ringraziamenti per il fondamentale contributo costantemente apportato durante gli undici anni del suo incarico, periodo nel quale il gruppo ha portato a termine la trasformazione del suo assetto industriale, affermandosi come operatore leader in Italia nel mercato delle energie rinnovabili e posizionandosi fra i primi dieci in Europa.