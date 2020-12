Ardian e DeA Capital Real Estate SGR acquisiscono un importante portafoglio immobiliare dal Gruppo MPS

Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, insieme a un co-investitore istituzionale italiano e DeA Capital Real Estate Sgr (nella foto, l’a. d. Emanuele Caniggia) hanno acquisito dal Gruppo Mps gran parte del portafoglio immobiliare promesso in vendita lo scorso giugno.

L’acquisizione dell’intero portafoglio, costituito da 26 immobili a prevalente destinazione uffici, situati per lo più nei centri storici di Milano e Roma, con una superficie commerciale di circa 90.000 mq. e un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro, si completerà nei prossimi mesi secondo i termini e le condizioni previste dagli accordi contrattuali.

In particolare, informa una nota, cinque di questi edifici sono di grande pregio storico e sono considerati artisticamente e architettonicamente immobili di assoluto rilievo. Da soli rappresentano gran parte del valore dell’intero portafoglio. Tra questi si citano l’edificio a Milano, in Via Santa Margherita, a pochi passi da Piazza della Scala, e l’edificio a Roma in Via del Corso, a pochi passi dalla Fontana di Trevi. Secondo la strategia di Ardian, questi cinque prestigiosi immobili saranno oggetto di una profonda riqualificazione che mirerà a creare uffici e spazi commerciali di grado A.