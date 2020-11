Change ai vertici di Carlsberg Italia

Kaare Jessen acquisisce la mansione di managing director, prendendo il posto di Alexandros Karafillides, diventato attualmente managing director di Carlsberg Export and License, omonima azienda danese produttrice di birra e fondata nel 1847

Kaare Jessen, momentaneamente Vice Presidente DraughtMaster internamente alla Direzione Commerciale del Gruppo Carlsberg, dopo aver rivestito ruoli di calibro crescente con le regioni e a livello locale, compreso quello di Managing Director in differenti province della Cina, sarà dunque il nuovo Managing Director di Carlsberg Italia, subentrando ad Alexandros Karafillides, che ha coordinato la filiale italiana da giugno 2019 ricoprendo al contempo il ruolo di Vice President Southern Europe & Baltics.

Alexandros Karafillides sarà nominato, parallelamente, per acquisire il compito di Managing Director di Carlsberg Export and License presso la sede di Copenhagen. Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile, a livello globale, di tutti i Mercali nei quali l’azienda danese non è presente con un proprio sito produttivo conducendo l’incremento dei brand internazionali del Gruppo tramite l’esportazione ed accordi di licenza.

Jessen riporterà a Karafillides fino al termine del 2021 per garantire una solida transizione e una profonda crescita del business continuity, soprattutto in vista di questi tempi difficili.